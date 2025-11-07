Депутат от БСП: 29 секунди комисия е несериозно, но сроковете ни притискат

Депутатът от БСП Атанас Атанасов обясни 29-секундното заседание на комисията по енергетика с това, че сроковете на санкциите притискат управляващите.

Комисия за 29 секунди не е сериозно, но след това имаше напоителен дебат над 2 часа. Защо сме бързали да приемем закона и на второ четене - нас ни притискат сроковете, трябва да се обнародва, да се разпише указ, обясни той бързането пред БНТ.

Днес мнозинството свика извънредно заседание на енергийната комисия, на което въведоха на особен управител в бургаската рафинерия на "Лукойл". Той ще е с големи правомощия - ще извършва оперативното управление на компанията и ще се разпорежда с нейни активи, т.е. да ги разпродава. До там се стигна заради санкциите на САЩ срещу руската "Лукойл". Заседанието обаче продължи под половин минута, на него не присъства нито един представител на опозицията и нямаше никакъв дебат. След това законът влезе в зала, а после депутатите решиха да го приемат директно и на второ четене, т.е. окончателно.

Разбираме спешността. Държавата трябва да бъде на мястото си и да реагира своевременно. Моят парламентарен опит е кратък, аз съм депутат от една година, но не е окей, посочи още Атанасов.

Нямам нищо против "Лукойл" да се върне в ръцете на държавата и да стане държавно дружество, но докато се стигне до там, има много условия, които да бъдат изпълнени. Все пак това е голяма международна компания. Но засега първо трябва да подсигурим, че на 21 ноември рафинерията няма да спре да работи. Правителството има план за това, увери Атанасов.