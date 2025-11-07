Радев изрази признателност към Одри Азуле за съвместната си работа с досегашния генерален директор на ЮНЕСКО

Президентът Румен Радев изразява в писмо до Одри Азуле своята признателност за съвместната им работа по повод приключването на нейния осемгодишен мандат като генерален директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). В писмото си президентът подчертава, че във време на значими глобални промени Одри Азуле е успяла да укрепи ЮНЕСКО със своята непоколебима подкрепа за мултилатерализма и със своето лидерство, пишат от прессекретариата на президенството.

Държавният глава посочва, че като родна страна на първата жена и първият представител на Източна Европа, който ръководи Организацията за два последователни мандата – Ирина Бокова, България подкрепя и активно допринася за постигането на целите на ЮНЕСКО. Затова и страната ни е признателна за личното ангажиране на Одри Азуле с реализацията на инициативи от изключително значение за международната общност и за препотвърждаването на значението на образованието, науката и културата.

Президентът Радев припомня също така, че по време на мандата на Одри Азуле бяха потвърдени отличното сътрудничество и активният диалог на най-високо равнище между ЮНЕСКО и България, за което допринесе и посещението на генералния директор на ЮНЕСКО у нас по повод 65-годишнината от присъединяването на страната ни към Организацията. „Вашето участие в отбелязването на 24 май в България, уникален празник, посветен на писмеността, знанието, науката и културата, беше висока чест и признание за посветеността на нашата държава към ценностите и мисията на ЮНЕСКО", подчертава още президентът Румен Радев в писмото си до досегашния генерален директор Одри Азуле.