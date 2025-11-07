Терзиев взе правомощията на главната архитектка, която отказва да си ходи (Обзор)

Чака я дисциплинарно уволнение, дотогава Панайотова ще отговаря само за инвестиционните намерения и контрола по строителството, а при нужда лично кметът ще възлага нови ПУП

София с двама нови зам.-кметове - по сигурност и по градско планиране

Кметът на София Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект на столицата Богдана Панайотова заради “липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление”. Терзиев поиска оставката ѝ преди 3 дни, но Панайотова, която е в болнични, отказа да я даде.

Така тя вече не може да предприема градоустройствени политики - да възлага по Закона за обществените поръчки изработването на служебни подробни устройствени планове (ПУП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от Терзиев, уточниха от общината.

Няма да може и да внася в СОС доклади, свързани с изменение или създаване на ПУП-ове.

Вече няма право да съгласува заповеди и договори,

свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по закона за местното самоуправление, т.е. не може да провежда отчуждаване на имоти. Тази дейност ще се извършва от зам.-кмета по финанси Георги Клисурски.

Предложения за изменение на Общия устройствен план на София също вече ще може да прави само кметът Терзиев.

За Панайотова остава да одобрява или не инвестиционни проекти, да издава разрешения за строеж, визи за проектиране и да извършва контрол по строителството.

Появиха се и информации за започнала

чистка в ръководеното от нея направление

по архитектура и градоустройство (НАГ). Шефовете на дирекцията по общински строителен контрол арх. Божидар Касабов и на отдела по устройствено планиране арх. Светломир Колев са освободени в рамките на изпитателния им срок, обясниха от общината. Заявление за напускане пък подала сама шефката на дирекцията по мониторинг и контрол в НАГ Елена Василева.

Терзиев изненадващо съобщи с пост във фейсбук в сряда следобед, че сваля доверието си от арх. Панайотова. Направи го от Рио де Жанейро, където отиде да получи международно отличие за София. Също във фейсбук Панайотова заяви, че е в болница и няма да подаде оставка. На конкурса за главен архитект обеща, че ако кметът поиска, веднага ще се оттеги. Сега срещу нея вероятно ще започне и процедура по дисциплинарно уволнение, твърдят запознати.

Причината за разрива е несъгласието на Панайотова с предложената от Терзиев

нова структура на общината

Тя предвижда създаване на общинско направление по градско планиране и развитие, което ще е под ръководството на нов зам.-кмет. За да заработи то, според Терзиев е нужно част от служителите на направлението по архитектура и градоустройство, ръководено от Панайотова, да се прехвърлят в към новото звено. Според запознати става дума за намаляване на НАГ от близо 150 до 50-60 служители. Панайотова обаче не е съгласна и е изпратила становището си до всички общински съветници, без да информира Терзиев. Така на практика тя

дава аргументи на опозицията в СОС да отхвърли

предложената от него структура.

Освен това от април, когато бе назначена за главен архитект още не е представила програма за управление на НАГ.

Всичко това накарало Терзиев да вземе трудното по думите му решение да поиска оставката ѝ. Половин година по-рано да бе плътно зад архитектката и дори да се подложи заедно с нея на детектор на лъжата, за да отхвърли обвиненията към Панайотова при конкурса. Тогава “Спаси София” и “Продължаваме промяната” предупредиха Терзиев да не я назначава за главен архитект, но той не се съобрази. Това в крайна сметка доведе до излизането на “Спаси София” от управляващата коалиция.

Иначе според визията на Терзиев позицията на зам.-кмет по градоустройството ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София.

За новия пост се спряга арх. Любо Георгиев от “Екипът на София”.

“Носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите - така, както е във всички модерни европейски столици”, описва Терзиев позицията.

Главният архитект пък ще се занимава само с експертни правомощия по Закона за устройство на територията - издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството.

“През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура - позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Той трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и зам.-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект - експертната”, казва кметът.

Предвижда се създаването на още едно ново направление - “Сигурност”, което също ще се ръководи от зам.-кмет. Сега Терзиев има 8 заместници, предвижда се да станат 10. Залагат се и звено за стратегически комуникации,

инспекторат за противодействие на корупцията

и структура по поддръжката на вече изградените в града обекти.

Всички промени са подготвени след анализ на процесите и са в рамките на общата численост на администрацията, без нови щатове. “Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост - модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат”, обяснява Терзиев. СОС трябва да разгледа предложението му на сесията на 13 ноември.