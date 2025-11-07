Борисов и кметът се хванаха заради Рио и детската болница (Обзор)

Задочните диалози между първите във властта, които активно се водят цяла седмица, се прехвърлиха на “столична територия”. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и кметът на София Васил Терзиев се сблъскаха заради детската болница.

На въпрос за подадената колективна оставка на Обществения съвет за изграждането на националната педиатрия Борисов обяви, че “с такъв кмет София няма да има детска болница”. От кулоарите на парламента в петък сутринта продължи по адрес на Терзиев: “Той е една седмица у Рио де Жанейро на карнавал. В Бургас детската болница в момента се обзавежда и на 1 януари ще работи. Както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Софийският кмет една седмица е на карнавал, когато градът е в чудовищна криза с боклука. Хубаво е, че поне вече мафията и мутрите не са му виновни.”

“Бойко, който никога не лъже”, реагира Терзиев във фейсбук. Кметът обясни, че подхождал с “насмешка и снизхождение” към подмятанията на Борисов по свой адрес - свикнал, че са част от “политическия театър, който гледаме вече твърде дълго”.

“Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка. Когато някой използва темата за детската болница, за да се опита да извлече политически дивидент, това вече не е просто лъжа - това е цинизъм. Детското здраве и животът на децата са личен въпрос за всеки родител, за всеки човек с поне малко сърце. А темата за Националната детска болница стана болезнена именно заради бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 г. - на които Борисов е емблема”, написа кметът.

Напомни за подписаното преди седмица споразумение със Здравната инвестиционна компания и АПИ, с което трябва да стартира изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата Национална детска болница. “Това не са думи, това са действия”, казва Терзиев и допълва, че “някой, който 20 г. е имал възможността да реши проблема, днес обвинява онези, които го решават”.

За визитата си в Рио де Жанейро пък обяснява на Борисов, че карнавалът е през февруари и преди години той наистина го е посетил, но сега бил в Бразилия по работа. “Докато някои си измислят карнавали, София получи международна награда и направи поредна стъпка в градската дипломация - признание, което не идва от телевизионни студиа, а от градове, които наистина работят за бъдещето си. И точно сред тези градове и сред водещите институции София стои все по-достойно в международен план, а не в изолация, както бяхме свикнали”, пали се Терзиев.