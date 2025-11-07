Кметът на Ловеч: Няма да затваряме депото за отпадъци, ще го подобряваме

Няма да затваряме депото за отпадъци, ще го подобряваме, каза пред журналисти кметът на Ловеч Страцимир Петков след проведеното Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Ловеч. На него са набелязани мерки в отговор на констатациите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен, отнасящи се до Регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин.

По думите на Петков предписанията на РИОСВ са да се спре изливането на инфилтрат, внимание към ретензионния басейн, чието ниво вече спада, а в жалби граждани посочват, че капацитетът на клетка 3 е запълнен. "Капацитетът на клетката е запълнен като тонаж още през 2022 г., като обем имаме от миналата година разрешение от РИОСВ – Плевен за увеличение със 100 000 тона – от 324 000 тона на 427 000 тона. Последните замервания показват, че сме на 371 000 тона", обясни кметът на Ловеч.

Сред мерките са да бъде поискано от РИОСВ – Плевен в срок до 1 декември да бъде отремонтиран компактерът, за да може да продължи депонирането на отпадъци. Трите общини имат и обструкции към изпълнителя – ще настояват той да представи график по какъв начин се запръстява самото депо.

Страцимир Петков каза още, че в рамките на до една година си поставят срок да бъде пусната в експлоатация клетка 2. За нейното доизграждане, спряно поради проблеми със строителството и заради липсата на финанси, е насрочено публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг.

До 25 ноември Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Ловеч, ще има среща с новия управител на фирмата оператор на депото, на която да кажем какви са нашите изисквания и притеснения относно работата и какво трябва да се подобри, съобщи заместник-кметът на Угърчин Мария Динова, цитирана от БТА.

Кметът на Ловеч допълни, че Общината има спечелен проект за проектиране на компостираща инсталация и е избран изпълнител. Очакванията са в рамките на година – година и няколко месеца депото вече да разполага с такава инсталация. Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците по сметката на Община Ловеч в РИОСВ – Плевен са малко под 8 млн. лв., информира още Страцимир Петков. За компостиращата инсталация от тях ще бъдат усвоени около 1 млн. лв., тъй като има и съфинансиране.

Що се отнася до сепариращата инсталация, той добави, че има забавяне, но очакванията му са догодина да са готови прединвестиционните проучвания и да започне изграждането ѝ.