Желязков: Задача на всяко държавно управление е да изгражда авторитета на българския воин

„Инвестирането в сигурност, в отбрана и в модерни технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение и посвещение на военната професия. Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на военната професия. Най-важната цел е отбраната на Отечеството, по примера на нашите предшественици, които отдадоха живота си за това България да е съединена, горда и независима". Това заяви министър-председателят Росен Желязков на тържественото честване на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война в Сливница. Премиерът посочи още важността на българската армия в настоящите трудни и турбулентни времена. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В словото си Желязков изтъкна героичния подвиг на предците ни от преди близо век и половина и славните битки при Сливница и Гургулят. „Победата става символ на героизма на Българската армия, на отдадеността и вдъхновението на българските воини, отбеляза още министър-председателят. Премиерът припомни също творбата на патриарха на българската литература Иван Вазов „Новото гробище над Сливница", което прославя загиналите в борбата воини и показва преклонението на народа ни към техния подвиг.