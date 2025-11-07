ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата ни с право да продаде "Лукойл", но падна...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21673304 www.24chasa.bg

1000 лв. плаща мъж, хванат да шофира нерегистрираното си ауди в Първомай

Мая Вакрилова

[email protected]

1500
Районното управление в Първомай. Снимка: Мая Вакрилова

Признал е вината си и е сключил споразумение с прокуратурата

38-годишен мъж ще плати 1000 лева глоба за това, че е шофирал нерегистрирания си лек автомобил в Първомай.

На 29 септември т.г. той бил спрян от униформените за проверка на ул. „Стефан Стамболов" в града. При справка в информационната система на МВР органите на реда установили, че колата му „Ауди А8" не е регистрирано по надлежния ред, както се изисква от закона.

Мъжът е признал вината си и е решил да сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.

Районното управление в Първомай.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?