1000 лв. плаща мъж, хванат да шофира нерегистрираното си ауди в Първомай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Признал е вината си и е сключил споразумение с прокуратурата

38-годишен мъж ще плати 1000 лева глоба за това, че е шофирал нерегистрирания си лек автомобил в Първомай.

На 29 септември т.г. той бил спрян от униформените за проверка на ул. „Стефан Стамболов" в града. При справка в информационната система на МВР органите на реда установили, че колата му „Ауди А8" не е регистрирано по надлежния ред, както се изисква от закона.

Мъжът е признал вината си и е решил да сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.