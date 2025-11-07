ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евгени Минчев: Княгиня Калина прие да е почетен патрон на конкурса Бизнесдама на годината

Евгени Минчев и княгиня Калина КАДЪР: Фейсбук/Evgeni Minchev ART

Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска, официално прие днес, да бъде Почетен патрон на конкурса Бизнесдама на годината 2025. Това написа в своя фейсбук публикация PR експертът Евгени Минчев. 

"По време на нашият обяд, тя отправи най-мили пожелания към номинираните и сподели, че е развълнувана да се срещне с всички по време на Гала-церемонията на 14 ноември.

Принцеса Калина бе облечена повече от съобразително с цветовете на българското знаме", пише още той.  

Евгени Минчев и княгиня Калина КАДЪР: Фейсбук/Evgeni Minchev ART

Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска, официално прие днес , да бъде Почетен патрон на конкурса Бизнесдама...

Публикувахте от Evgeni Minchev ART в Петък, 7 ноември 2025 г.

