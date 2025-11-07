ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата ни с право да продаде "Лукойл", но падна...

Институт „Отворено общество – София": Създаването на комисия "Сорос" е лишено от основания

От Институт „Отворено общество – София" излязоха с позиция в отговор на решението на създаване на временна парламентарна комисия „за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на република България" за периода от 1990 година насам.

Ето какво гласи тя: 

Възприемаме решението за създаване на въпросната комисия като напълно лишено от основания и като опит за стигматизиране на гражданското участие в обществения живот.

Напомняме, че държавата има конституционно задължение да гарантира достойнството и правата на личността и да създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

Фондация „Институт Отворено общество – София" (ИООС) е независима българска неправителствена организация, извършваща дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз. В своята дейност фондацията се ръководи от своята мисия и приложимите закони и ежегодно публикува отчет за дейността си.

Създадена през 1990 година в първите месеци след падането на Берлинската стена, фондация „Институт Отворено общество – София" активно подпомага процесите на трансформиране на България от затворена тоталитарна държава в отворено демократично общество.

По време на своето 35 годишно съществуване фондацията е подкрепяла и продължава да подкрепя каузите на стотици граждански организации, които допринасят за информираното гражданското участие, свободата на словото, медийната грамотност, защитата на основните граждански права и свободи, приобщаването на уязвимите общности, доброто управление и отстояването на върховенството на правото.

