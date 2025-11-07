Търсят с дронове и кучета изчезналата край Витоша Стефани

Всички пътеки в района на Бояна са обходени с кучета и хора, във високите части и дронове Това съобщиха във фейсбук от Планинската спасителна служба във връзка с издирването на изчезналата в района на Витоша Стефани.

Сборният пункт за доброволци за търсенето ѝ е в 9:30 в кв. "Бояна" на ул. "Поп Евстати Витошки" (началото на пътеката за Боянски водопад).

"Момичето е последно видяно в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. Любимите ѝ места в планината включват хижа и връх "Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник", съобщиха по-рано днес от ПСС.

Ето какво гласи публикацията им:

Благодарим на всички за загрижеността и желанието да помогнат! Но преди това моля прочетете няколко важни неща!

НЕ идвайте преди 8:30 сутринта, защото до тогава ще обходят oще веднъж кучетата и повече хора, само биха попречили на тяхната работа!

В никакъв случай не се движете сами, а в екип!

НЕ поемайте излишни рискове и геройства, за да нямаме повече пострадали! Ако не сте подготвени планинари с добра екипировка и не познавате района, по-добре да си останете вкъщи!

Всички пътеки в района на Бояна са обходени с кучета и хора, във високите части и дронове! Работим по информация от камерите в района!

С цел да се избегне хаотично ступване на много хора, акцията ще се ръководи от щаба на ПСС, заедно с МВР и останалите институции!

Това не е призив, защото на терен има достатъчно хора, но ако все пак желаете да помогнете, сборният пункт е в 9:30 в кв Бояна на ул. Поп Евстати Витошки (началото на пътеката за Боянски водопад) От там ще може да получите указания какво да предпремете! Моля, не действайте самосиндикално, защото може да компроментирате акцията и да създадете повече работа!

За всички медии и граждани, моля НЕ звънете в Централа и на денонощните телефони, освен ако нямате информация, която би помогнала, защото по този начин ще попречите на работата!

След приключване на акцията, ще излезем с официално изявление!

Благодарим за вниманието