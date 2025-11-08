Майката на изчезналата в планината Стефани: Тръгнала си е от нещо, беше на кръстопът

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът", това разказа пред Нова тв майката на изчезналата Стефани.

20-годишното момиче се издирва от петък. Изчезнала е на Витоша, като последно е видяна край резиденция "Бояна". И тази сутрин планински спасители и доброволци тръгват към планината. Изчезналата Стефани СНИМКА: Фейсбук/ПСС

Майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

В петък от Планинската спасителна служба съобщиха, че всички пътеки са обходени с кучета, а за по-високите части са включени и дронове.

Сборният пункт за доброволци за търсенето ѝ е в 9:30 в кв. "Бояна" на ул. "Поп Евстати Витошки" (началото на пътеката за Боянски водопад).

Момичето е последно видяно в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. Любимите ѝ места в планината включват хижа и връх "Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник.

Според майка й Стефани е планувала това, защото е оставила личните си документи и телефона си вкъщи. Не е казала на никой къде отива.