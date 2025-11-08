Председателят на Столичния общински съвет: Ще искаме среща с министъра за кризата с боклука

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не искаме да сме зависими от фирми, които ни извиват ръцете и искат много пари.

Това каза пред bTV Цветомир Петров, председателят на Столичния общински съвет по повод кризата с боклука, която вече продължава няколко седмици.

В "Люлин" откакто започна кризата, има фирми, които почистват по график. В "Красно село" е малко по-трудно. Но и там се правят усилия. И се надявам скоро да нямаме проблеми и там.

"Никой не събира цветни контейнери. Министърът на околната среда трябва да си влезе във функциите. Хубаво е да се разбере как 6 дни след като са си поднови договора, те го прекратяват. Имахме среща с представители на фирмата. Поискаха среща с кмета, но той не в тук в момента.

Ще поискаме среща с министъра на околната среда.

В момент на криза като тази е време да си вземем поуките. И да направим една по-смела крачка към рециклирането.

По думите на Петров има риск от нова криза и сметосъбирането може да спре и в други квартали в София - "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". Там договорите за събиране на боклука изтичат през декември.

Председателят на СОС коментира и другата гореща тема - отнемането на правомощията на главния архитект Богдана Панайотова.

"Има адски много правомощия, които са дадени на този пост от много време. Не знам каква е причината иначе за отстраняването й от екипа. Решението на кмета господин Терзиев е да избере и кога нов главен архитект", добави още Петров.

Той добави, че на 13 ще се гледа реформата за зоните за платеното паркиране.

"Ще има увеличение на районите в "Зелената зона". Отпадат хартиените талони. Цените ще са 1 евро за зелена, 2 за синя.