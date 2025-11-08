Борис Бонев: Идва криза и със снега, в София има едва 4 снегорина

Няма кой да изчисти боклука в София, но и снега. За това предупреди Борис Бонев от "Спаси София" по БНТ.

По думите му в кварталите "Красно село" и "Люлин" сметопочистването се е закрепило. Но общинските камиони там са на максималната възможност на своя капацитет. От 1 декември няма кой да поеме другите три района - "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". От "Спаси София" дори имали предложение за всеки от 5-те рискови района да бъдат купени по два самосвала за извозване на боклука.

Бонев обаче предупреди за също толкова сериозна криза, когато падне сняг. "София в момента има 4 снегорина. В нормално време при работещи фирми те са между 130-160", каза той. Нарисува сценарий, при който, ако снегът падне през нощта, градският транспорт няма да може да потегли, тъй като няма да има кой да почисти улиците, градът ще бъде блокиран, след няколко часа ще има и лед, стотици хора ще си чупят краката и дори няма да могат да стигнат до "Пирогов".

Докато текат обжалванията за избор на фирма за сметопочистване в КЗК и след това в съда, не може да се предприемат никакви действия.

Бонев обаче смята, че няма време, тъй като в цяла София договорите изтичат през декември и началото на януари. В същото време кметът Васил Терзиев и ресорният са в Рио де Жанейро, за да получат награда за екология, а председателят на комисията за тръжната процедура - Емил Димитров, също не е една седмица в България.

Бонев каза, че не би се изненадал, ако Терзиев е кандидат за президент. По думите му навсякъде по света кризите с боклука създавали политици.