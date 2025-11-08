Осъденият за убийството на родителите си полицай от Пловдив стана бръснар в затвора

Венцеслав Караджов направи неуспешен опит да промени режима си зад решетките в по-лек

Излежаващият доживотна присъда за убийството на родителите си бивш полицай от Пловдив Венцеслав Караджов е станал бръснар в затвора, но от тази му дейност имало и оплаквания. Това става ясно от решение на Административния съд, който отхвърля искането за промяна на режима му зад решетките от специален в по-лек. При специален режим осъдените се настаняват в постоянно заключени помещения при засилен надзор и охрана.

Полагането на труд като бръснар е един от аргументите за настояването положението на Караджов да се облекчи. За решението на магистратите обаче има значение оценката на личността от страна на затворническата администрация, а тя гласи, че Караджов "не е самокритичен, счита наказанието за несправедливо, настроен е опозиционно, не е склонен да преосмисли поведението си, егоцентричен, не си налага ограничения, не се съобразява с околните и има завишена самооценка". От самото си задържане след смъртта на Божура и Цветан Караджови в края на май 2016 г. бившият полицай твърди, че е невинен, не е застрелял родителите си, въпреки дългогодишната им вражда за семейния имот, и настоява, че е осъден само на базата на косвени доказателства. Изслушан в съда, Караджов отново заявява, че не е убил родителите си и търси варианти пред български и международни правораздавателни институции за възобновяване на делото.

Искът му за по-лек режим обаче е отхвърлен с окончателно решение. Първоначално Венцеслав Караджов излежаваше присъдата си в Пловдив, но беше преместен в Пазарджик след инцидент с паднал върху него шкаф.