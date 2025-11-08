Гергана Паси: Имам все по-малко аргументи да кажа на децата си да останат в България

Aз вече имам все по-малко аргументи да кажа на децата си да останат тук. Не мога да им обещая, че утрешният ден ще е по-добър от днешния.

Това каза Гергана Паси в предаването "Тази събота и неделя" по bTV.

В ефира тя представя книгата си "Либийският случай", за която й помага Георги Милков от "24 часа", който отразява драмата с медиците ни от първо лице.

"Книгата продължава да бъде една от темите, в които българското общество се ангажира", каза Паси и призова за публична подкрепа към бившия френски ръководител, които бе решаващ фактор в края на кризата с родните медици.

"Моят първи работен ден като зам.-външен министър, съвпадна със смъртните присъди на всичките ни сестри. Беше 6 май 2004 г., мисля, че бе събота. Когато влязох в министерството, ми казаха тази новина. Спомням си, че министърът - Соломон Паси, тогава го нямаше. Беше в САЩ. И аз трябваше да се изправя срещу журналистите в опит да обясни защо стигаме дотук и какво ще предприемем", спомни си Паси.

"Трябва да се обединим около нашите силни страни, които да градим. Всяко по-дълбоко интегриране, ни отваря повече възможности. Но това не става никак лесно.

"Ако не се ме случила финансовата криза през 2008 г., България можеше да се превърне в Ирландия на Балканите", каза Паси и добави, че в момента не посягаме към реформи.

"Тази дума се използва с повод и без. Най-големият дефицит на нашето общество е, че политиците мислят само как да спечелят изборите, които се задават", каза още Паси.

Според нея новият бюджет ни държи на котва далеч от идеята да сме като Ирландия на Балканите.

"Това не е бюджет на свободните хора. Не се оставя да се развиват бизнес и идеите. Ние виждаме държавна администрация, която се увеличава постоянно, при условия, че в последните 30 г. населението на България намалява с поне 20%.

По думите й у нас е имало много страхове, когато бяхме приети в "Шенген".

"2023 г. сме имали огромен брой преминаващи емигранти - около 180 хил. След като се присъединяваме към "Шенген" този брой спада със 70 процента. Това се получава заради огромната финансова помощ от Европа.

Паси коментира и темата с приемането на еврото от 1 януари.

"Няма много причини за оптимизъм. Какво точно ще вземем, ще се разбере.