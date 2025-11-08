ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СДВР разби мобилна оранжерия за трева със 150 кг марихуана

Димитър Мартинов

[email protected]

Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

Мобилна оранжерия за марихуана със 150 кг трева бе разбита при акция на сектор "Наркотици" към СДВР. Операцията е била вчера.

Оранжерията била мобилна, а криминалисти я разбили в момент, в който била разглобена и подготвена за пренасяне. Те хванали и готова продукция от 150 кг. Двама души са задържани. 

Очаква се по-късно днес от СДВР да дадат брифинг с подробности за операцията. Тя е част от разпоредените ежеседмични акции в борбата срещу наркоразпространението, които се провеждат със заповед на директора на СДВР главен комисар Любомир Николов

Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

