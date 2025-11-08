36 пожара у нас за последното денонощие, няма жертви

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Потушени са общо 36 пожара през последното денонощие, един човек е пострадал. Това се съобщава на сайта на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

На 7 ноември в 19:02 ч. в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Кюстендил e получен сигнал за пожар в свинеферма в Дупница, местността Драгойна могила. Пострадал е мъж на 55 години.

През последното денонощие са регистрирани 74 сигнала за пожари.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които най-много са в жилищни сгради – общо седем и в транспортни средства – отново седем. Регистрираните пожари без нанесени материални щети са общо 20.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции,

Лъжливите повиквания за последното денонощие са две.