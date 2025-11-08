Политолози: Илюзорно е, че някой ще изкара хората на улицата. Икономически не са зле

Илюзорна е представата на някои партии, че могат да изкарат хората на улицата за протест. Причината е, че те икономически не са толкова зле. Затова едва ли ще има предсрочни избори. Хоризонтът е президентските избори догодина. Думите са на политолога Петър Чолаков по БНТ. Иван Стамболов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Иван Стамболов обаче обясни как не е сигурен, че стабилността е нещо хубаво. Според него скандалното е да се увеличава данък дивидент, както е предвидено в новия бюджет. Същевременно увеличаването на минималната заплата също не е грижа за бедните, тъй като се увеличава осигурителната тежест.

Според Калоян Методиев голям проблем е и

начинът, по който бе взет "Лукойл",

и по думите му това ще свърши с милиардни дела срещу България.

Кое ще е това лице, което ще стане особен управител и ще си сложи главата в торбата? Кой ще се осмели? Ако нещо излъже, руснаците ще му свалят с бръснарски ножчета кожата, каза Методиев. КАЛОЯН МЕТОДИЕВ

Президентът Румен Радев сравнил ситуацията с "Булгартабак", но според Методиев няма нищо общо. При "Лукойл" става въпрос за глобални интереси. Затова смята, че никой няма да прости на българските власти, ако нещо се опитат да направят. Българските граждани, ако ги вкарат в криза, също ще излязат на улицата и ще пометат тази власт.

Вече има съмнение за резервите от бензин. Ако почне тук миникриза, ще започне криза и в ЕС, тъй като сме член на ЕС, смята Методиев.

Иван Стамболов доуточни историята с "Булгартабак", след като обясни, че е бил пиар на компанията 6 години. По думите му всички приватизатори, които идвали за "Булгартабак", изобщо не се интересувалиа от фабриките и машините, дори не знаели, че компанията има почивни станции навсякъде по морето.

"Играта беше да се вземе пазарът на цигарите", каза той. Така при старта на приватизацията "Булгартабак" имал 90-95% пазарен дял, а когато тя свършва, делът вече е 10-20%. Всичко останало било взето от други марки.

Стамболов попита какъв е добрият сценарий за "Лукойл", след като сме видели кои са лошите, и обясни, че въпросът му е искрен, тъй като наистина не знаел.

Методиев обясни, че са нужни двама управители, компанията да подлежи на съдебен контрол, да се питат и собствениците при разпореждане с активи. Също така парите да не отиват в Българската банка за развитие (ББР), а по сметката на БНБ, където има контрол на Европейската централна банка. Според него е ключово да се запазят цените на бензина, които в момента са ниски спрямо Европа.

Въпросът за Петър Чолаков обаче е

какво правим с БСП,

тъй като по думите му предстои битка за електората й. Единият, който ще посегне, вероятно е Радев, другите - ПП. Какво става тогава с ДБ, те за кой електорат ще се борят, попита Чолаков.

Според Иван Стамболов ПП-ДБ е новата прогресистка левица. БСП си отива дори по-късно, отколкото очаквахме.

"Не мисля, че страната се тресе кой знае от какво напрежение. Това е медиен сценарий винаги, когато наближават избори", каза Стамболов.

Той смята, че е грешно да се говори за Борисов и Пеевски като за един субект, както напоследък се случвало. "Това въобще не е така. Моята прогноза, която написах доста отдавна, ще дойде времето, когато двамата ще се изправят един срещу друг жестоко", обясни Стамболов. Причината е, че според него двамата са най-силните политици у нас, тъй като се подкрепят от по-голямата част от хората в страната.