ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям удар по "Левски" преди вечното дерби с ЦСКА

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21674785 www.24chasa.bg

Катастрофа затвори за 3 часа пътя Асеновград - Чепеларе

1312
Снимка: Архив

Катастрофа затвори снощи за повече от три часа пътя Асеновград - Чепеларе, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. Движението в района вече е възстановено.

Сигнал за пътния инцидент в района между село Хвойна и "Синия хан" е подаден в 21:05 часа. Първоначално движението по второкласния път е било изцяло ограничено и в двете посоки. В късните часове полицията е започнала да пропуска автомобилния трафик в едната лента.

Катастрофата е между два леки автомобила. Единият от тях е навлязъл в насрещната лента и се удря челно в другия.

От полицията посочиха, че са пострадали петима души, сред които и две деца. Едното от децата е прието в болница. Няма опасност за живота на пострадалите.

В четвъртък, на същия път, в района на село Хвойна, стана тежка катастрофа, която за няколко часа блокира движението. Пътният инцидент е бил между лек автомобил Фиат "Пунто", управляван от 57-годишен мъж от Пловдив и товарен камион "Скания". На прав участък от пътя леката кола е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила в камиона. Пострадал е 57-годишният пловдивчанин, който е приет за наблюдение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" - Пловдив.

На 31 октомври, отново край село Хвойна, загина мотоциклетист, извършвал маневра изпреварване.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?