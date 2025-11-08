Дванайсетокласник от Пловдив учи и работи във фирма за климатици, получи награда от 2000 лв.

Показал изключителни знания и умения

Дванайсетокласникът Методи Христов от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив получи награда от 2000 лева от фирмата за климатици, в която работи. Той е с отлични постижения по време на стажа си в завода. Втора година Методи, който се обучава в дуална паралелка, специалност "Топлотехника", работи.

"Три пъти в седмицата дванайсетокласникът е зад машините и показва изключителни познания, прилага на практика наученото от училището и се подготвя за бъдещата си професия", казва наставникът на младежа от завода Теодора Пенева.

А Методи Христов заяви, че е бил изненадан да получи наградата. "Прекрасно е, харесва ми, че положените от мен усилия, са оценени. Радвам се, че съм избрал тази дуална паралелка, защото на практика имам възможност да прилагам наученото. Харесва ми работната среда, смятам за голям стимул това, че получавам заплащане за положения от мен труд. Надявам се бъдещето ми да е свързано с развитие в тази фирма", обяснява той.

Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника работи с фирмата от 2022 г.