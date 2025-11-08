Проф. Стоянович: След 1989 година българинът се чувства като лабораторна мишка

„След 1989 година българинът се чувства като лабораторна мишка. Не знаем дали сме в лабораторията на живота, дали някой ни управлява зад кулисите – и тук идват тайните общества, извънземните и други конспиративни теории. 47% вярват, че такива общества съществуват и управляват света. Това е отражение на историческия път на българската държава и на нивото на социалните услуги. Когато няма доверие в системата и в държавата, хората търсят обяснения отвъд видимото".

Това каза в рубриката си по bTV проф. Петър Стоянович.

Той коментира и статистиката от изследване на Тренд, поръчано от вестник „24 часа", посветено на нагласите към свръхестественото и конспиративните теории.

Повече от половината българи - 58%, вярват, че съществуват хора със свръхестествени способности – че свръхестественото може да бъде и човешко, не само божествено.

„Ако вярваме, че свръхестественото е простотията, ние имаме изключително голям процент, опростяването в обществото ни напоследък е спиращо дъха. Но ако говорим сериозно, но как да говорим сериозно, при положение, че, отваряйки голяма част от телевизиите имаш парламентарен контрол и от друга страна маг Мими, която ти гледа на косъм и ти казва как имаш втора братовчедка, сгазена от валяк на заден ход. Много често хората вярват в неща, които нямат логическа основа, защото не им достигат знания или доверие в системата", каза проф. Стоянович