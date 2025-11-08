ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Административният съд в Пловдив става енергийно независим

Ваня Драганова

В санирането ще бъдат вложени над 1,5 млн. лв. европейски средства

Административният съд в Пловдив обяви обществена поръчка за подобряване на енергийните характеристики на сградата, което предполага и поставянето на фотоволтаични системи, достатъчни да осигурят собственото потребление на ток. 

Сградата на ул. "Иван Вазов" е построена през 1976 г. за руско консулство. След затварянето на мисията на Руската федерация в Пловдив имотът беше предоставен на Административния съд през 2008 г. Тогава е направено и последното преустройство.

Сега се планира покривът и външните стени да бъдат топлинно изолирани, а вратите и прозорците - подменени. Прогнозната стойност на поръчката е малко над 1,5 млн. лв. без ДДС, средствата са осигурени по програма "Развитие на регионите".

"След приключване на всички съпътстващи дейности по проекта Административен съд – Пловдив ще придобие изцяло нов облик и ще бъде първият енергийно независим и зелен съд в страната", твърдят от институцията.

