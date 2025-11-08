ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гледат мярката на Георги Мирчев - Фрико, намушкал приятелката си в центъра на Благоевград

Тони Маскръчка

1416
Георги Мирчев-Фрико Снимка: Тони Маскръчка

Гледат мярката за неотклонение на Георги Мирчев-Фрико в Окръжния съд в Благоевград. Заседанието е при закрити врати заради изнасяне на факти от интимния живот на пострадалата и обвиняемия.

33-годишният мъж е обвинен е в опит за умишлено убийство на приятелката си Инна Илиева в петък с нож в кафене в центъра на Благоевград. 

Жената е с нанесени множество прободни рани в шията, в областта на гръдния кош и в сърдечната област, както и по лявата ръка. 

Пострадалата е била транспортирана за оказване на медицинска помощ в тежко състояние и с опасност за живота. Оперирана е по спешност и стабилизирана.

Георги Мирчев-Фрико

