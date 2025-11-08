ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уникално - за 24 часа изкупиха 11 000 билета за ма...

Зверско задръстване в София заради вечното дерби и дъжда

Симеон Демирев

1644
Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Зверско задръстване затапи София и заради дъжда, който се излива в столицата, и заради вечното дерби между "Левски" и ЦСКА. Голяма част от столичните булеварди са блокирани. Колите по бул. "Никола Вапцаров" в посока към националния стадион са в двете ленти и едва помръдват, хората свиркат с клаксоните, а автобусите се опитват да се престроят.

По бул. "Драган Цанков" градският транспорт се движи бързо, тъй като там движението за автомобили е спряно именно заради футболния мач.

Двубоят започва в 15 ч.

Всичко за него още от началото му може да следите на сайта ни.

