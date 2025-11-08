ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как пиратското знаме, нарисувано в стил манга, ста...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21675508 www.24chasa.bg

Първа следа от изчезналата Стефани, камери я засекли край хижа "Алеко"

11720
Изчезналата Стефани СНИМКА: Фейсбук/ПСС

Екипите, които издирват изчезналата във Витоша Стефани са открили първа следа. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко".

Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината. Предстои в района да бъде пуснат и дрон, съобщи БНТ.

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче ,което изчезна преди два дни.

Момичето е последно видяно в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. Любимите ѝ места в планината включват хижа и връх "Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник.

Майка й обясни, че Стефани често ходила в планината, тренира спортно катерене и е подготвена физически. Тя мисли, че Стефани "просто си е тръгнала от нещо", защото напоследък имала терзания. 

Според нея Стефани е планувала това, защото е оставила личните си документи и телефона си вкъщи. Не е казала на никой къде отива.

Изчезналата Стефани СНИМКА: Фейсбук/ПСС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?