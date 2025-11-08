Оставиха в ареста Фрико, обвинен в опит да убие приятелката си в Благоевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Георги Мирчев - Фрико остава за постоянно в ареста с определение на окръжния съд в Благоевград. 33-годишният мъж е обвинен в опит за умишлено убийство по особено жесток и мъчителен начин на приятелката си Инна Илиева.

В петък минути пред 11 часа Фрико нападна в гръб момичето, което пиело кафе в центъра на Благоевград. Тя получи множество тежки наранявания в шията, сърдечната област и лявата ръка. След две животоспасяващи операции състоянието на Инна Илиева е стабилизирано, но остава тежко.

Съдът прие, че Фрико има опасност да се укрие, ако не е в ареста, защото е с голям брой предишни осъждания.