ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как пиратското знаме, нарисувано в стил манга, ста...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21675718 www.24chasa.bg

"Продължаваме промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията

1452
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател на партията, съобщиха от формацията на своята фейсбук страница.

Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в Устава, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен, се посочва в съобщението.

В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на "Продължаваме промяната". Общото събрание на формацията избра изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в Устава на партията. Прието беше, че ще има заместник-председател на партията, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя. Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?