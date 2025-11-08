Асен Василев: Управляващите да си упражняват меринджейските способности върху "Лукойл" не е добра идея

Всеки ще може да подава сигнали за незаконно поведение към етичната комисия на "Промяната"

Членовете на партията трябва да декларират всички подаръци, които получават

Хората, които фалираха "Булгартабак", дадоха ни държавната петролна компания, която след като изхарчи няколко десетки милиона, не направи нищо и беше закрита, дадоха ни "Магазини за хората", които още чакаме първият да бъде открит, дали ще има кисело мляко в него, да си упражняват меринджейските способности, върху най-голямата рафинерия на Балканите, и от тях да зависи дали ще има бензин и дизел по бензиностанциите, и дали ще има гориво за самолетите, не мисля, че е добра идея.

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти, след края на заседанието на Националния съвет на партията.

"Не съм специалист, който може да даде оценка на рафинерията на "Лукойл". Когато се придобива актив от такъв международен мащаб, се работи с някои от големите инвестиционни банки по целия свят, работи се с огромни екипи, които обикновено прекарват 12 месеца в пълна оценка на активите, готовността на пазара и всичко останало. След това решават на каква стойност и по какъв начин да се придобие такъв актив. Това не е като да си купиш чифт обувки", каза още Василев. Затова и не можел да коментира дали България може да закупи рафинерията в Бургас и да я направи държавна. Първо трябвало да види поне сумите и оценките на експертите.

"Ако Пеевски управлява рафинерията, със сигурност ще има криза на горивата след 21 ноември", категоричен е обаче Василев.

Според него с приетия в петък законопроект за особеният представител на "Лукойл", е бил "пълно безобразие". Било разширяване на правомощията този особен управител да може да продава рафинерията не на българската държава, а "на който си иска, на каквато си иска цена".

"Тогава го нарекох правен чубанизъм. И в момента може да има специален представител в "Лукойл". Днес може да се събере кабинета и да назначи такъв човек. 2023 г., когато акад. Денков беше премиер, се направи законодателство, съгласувано с Европа и всички европейски практики, какви правомощия да има този особен представител. Те са много внимателно описани, за да не доведат до искове срещу България", обясни лидерът на "Промяната".

"Оттук нататък, това отваря възможността за всякакви искове по всички международни арбитражи. Когато става въпрос за отнемане на собственост, защото това решение на практика означава отнемане на частната собственост, те обикновено присъждат в полза на компанията, чиято собственост е отнета. Неслучайно, в Германия, където още 2022 г. сложиха особен представител, собствеността не е отнета", обясни бившият финансов министър.

"Закон, който дерогира правото на частна собственост в България трябва да стигне Конституционния съд, той е противоконституционен, но нека видим как ще се развие цялото законодателство", каза Василев и допълни, че според него било сигурно, че по закона щяло да има жалба пред КС. Че искат да внесат такава заговориха и от "Възраждане".

"От вчера всичко, което се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите. След като за 30 секунди могат да приемат такъв закон, последствията за напред могат да бъдат и за 30 години. Ние, каквото можехме да направим, сме го направили. Отговорността е тяхна, да не се оправдават с неща, които са се случвали в предишни години", коментира и новоизбраният зам.-шеф на партията Николай Денков.

Националният съвет на "Промяната" избра за зам.-председател акад. Николай Денков по предложение на лидера Асен Василев, стана ясно по-рано днес. Освен това бяха приети и новите етични правила на партията.

"Нормален процес. Председателят на партията предлага кой да бъде негов заместник, това е решението. С това, преходът от предишното ръководство към новото, приключи", каза Денков за избора си.

"Искам веднъж завинаги да спрат опитите за слухове, интриги и проблеми. Чудесно се познаваме и с Асен Василев, и с Кирил Петков. Работили сме тримата заедно, преди 2 дни обсъждахме заедно нещо. 10 нови човека има в Изпълнителния съвет на ПП, много добре обсъждаме и с тях. Няма нужда от интриги и слухове, работим добре", заяви бившият премиер.

Относно новоприетите етични правила, двамата обясниха, че е било прието още как Етичната комисия ще обработва, приема и разглежда сигнали, както и как ще предлага наказания.

"Трябва да бъде ясно, че всеки гражданин, не само всеки член на ПП може да подаде сигнал, ако види поведение, което не отговаря на законите или етичните принципи, които сме приели като партия", каза Василев.

"Правило №1 е, че членовете на ПП първо трябва да спазват законите, и второ изключително внимателно да преценяват не само какви са действията им, а как могат да бъдат изтълкувани, защото някой път действия, които са в рамките на закона могат да бъдат изтълкувани изключително лошо. Това трябва да се има предвид", обясни той.

В правилата е вписано още, че всякакви подаръци, дори вечеря, трябва да се декларират. Василев припомни, че такива са правилата и за министрите.

"Една вечеря или трябва да е до 50 лв., или трябва след това да се декларира, или да се плати лично", обясни бившият министър. "Все още нямаме внесен бюджет. В най-добрите случаи приемането на бюджета отнема 4 седмици, обикновено отнема 6. Това означава, че ако следващата седмица не тръгне процедурата, шансът да стигнем до 1 януари без приет бюджет, не е малък. Поне парламентът ще трябва да работи между Коледа и Нова година, за да можем да приемем бюджета в последния момент. А това да кажеш на гражданите и на фирмите, 3 дни по-рано какви ще са параметрите, не е добре", коментира Василев за бюджет 2026.

Причината да няма внесен бюджет според Василев, е че план-сметката за 2026 г., не ставала.

"Не става, защото бърка в джоба на българските граждани и фирми, за да сложи в касичките на Пеевски и да защити неговите бухалки", заяви бившият финансов министър.

Според него скандалните неща в бюджета били много, като за такива той определи увеличенията на парите за КПК.

"В рамките на година техните заплати ще се вдигнат с над 100%", заяви Василев. Затова било крайно време мандатоносителите от ГЕРБ да си влязат в ролята и да "спрат да бягат по тъча".

"Поставили ли са ГЕРБ ново начало на вдигане на данъците и скъсване с бизнеса, или ще се държат като нормална центристка партия и няма да позволят вдигане на данъците", запита той.

"Всички техни финансисти, включително и Бойко Борисов, ни обвиняваха, че сме лява партия. Не знам колко лява партия е ПП, но ние не допуснахме вдигане на данъците през последните 3 г. Минахме през Covid криза, през енергийна криза, през кризата с войната в Украйна, и данъци не сме вдигнали. Даже част от данъчните ставки бяха намалени, за да се подпомогне бизнеса и гражданите и да не ги удари толкова силно по джоба", каза още Василев.

В момента от ГЕРБ правели точно обратното. "В крайна сметка, дясното на ГЕРБ май се свежда до това, в услуга на Пеевски да ударим гражданите и бизнеса от негово име. Ако не си оправят тази политика, нищо добро не чака гражданите и икономиката", допълни той.