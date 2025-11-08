Световноизвестната джаз певица Лиз Райт засади дръвче на Бунарджика преди концерта си Пловдив

Световноизвестната американска джаз певица Лиз Райт засади дръвче от вида ликвидамбър на Бунарджика в Пловдив. По-късно тази вечер тя ще изнесе концерт със своя секстет в Дома на културата „Борис Христов" в рамките на Plovdiv Jazz Fest.

Засаждането на дръвчета е лична традиция и мисия за вокалистката, която тя следва от години. Тази отдаденост е вдъхновена от драматичен инцидент, при който съвсем младо дръвче задържа колата ѝ над 75-метрова пропаст и на практика спасява живота ѝ. Оттогава като запален градинар Лиз Райт превръща засаждането на дървета в благодарност и част от своята философия, която тя нарича „работна медитация".

Освен джаз и госпъл вокалистка, Лиз Райт е професионална готвачка и активно поддържа градината на прогресивното училище Little Black Pearl Art & Design Academy, където отглежда зеленчуци, билки и цветя.

Райт е издала 8 албума до момента, като първият ѝ самостоятелен албум Salt (2003 г.) достига до втора позиция в класацията на „Билборд". През 2022 г. тя създава своя собствена независима звукозаписна компания Blues & Greens Records, чрез която дава възможност на артистите да изградят по-здравословна кариера. Музиката ѝ, често вдъхновена от историята, носи силен политически и социален заряд.