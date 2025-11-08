ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор отнесе оградата на частен дом в Лом с колата си и премина с нея през целия двор

Пиян водач отнесе оградата на частен дом в Лом с колата си и мина с нея през целия двор

Пиян водач отнесе оградата на частен дом в Лом с колата си и мина с нея през целия двор. Това съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.

Зрелищната катастрофа е станала малко след 6 часа вчера сутрин.

20-годишен шофьор е управлявал колата си в крайдунавския град с висока скорост. С него пътувала и 18-годишна девойка.

В един момент, младежът изгубил контрол над управлението, колата поднесла настрани, отнесла ограда на къща и се забила в дървета в края на двора. Стресналият се водач избягал от мястото на инцидента.

Собствениците на имота обаче подали сигнал в полицията и започнало издирване на джигита. Малко по-късно той бил открит. След тест за употреба на алкохол дрегерът отчел 0.44 промила.

За щастие, няма пострадали при произшествието. Шофьорът отнесъл 3 акта по Закона за движение по пътищата.

