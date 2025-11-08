ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът в Смолян остави в ареста мъж, превърнал дома си в оръжейна

Решението е на Районния съд в Смолян. Снимка: Pixabay

Районният съд в Смолян наложи мярка "задържане под стража" на мъж, в чийто дом са открити множество боеприпаси, самоделни оръжия и взривни вещества. Обвиняем е 64-годишният Карамфил Петковски от смолянското село Селище.

Районна прокуратура наблюдава досъдебно производство, образувано на 6 ноември при неотложност с извършено претърсване и изземване, каза за БТА заместник-окръжният прокурор Атанас Илиев. В жилището и вилата на мъжа е открито и иззето голямо количество боеприпаси, кутии с взривни вещества, детониращи шнурове, самоделни пистолети, както и пет самоделни пушки. Прокурор Илиев добави, че престои да се назначи балистична експертиза, която да отговори на въпроса дали се касае за взривове, дали боеприпасите са годни и иззетите оръжия представляват огнестрелни по смисъла на закона.

Карамфил Петковски е обвинен по член от Наказателния кодекс, като предвиденото в закона наказание е от две до осем години. Обвиняемият помоли съда за определяне на мярка "домашен арест", тъй като съпругата му е болна и има крава, теле и куче, за които трябва да се грижи.

Наблюдаващият делото прокурор Екатерина Стратиева заяви, че безспорно и категорично се установява към момента, че са налице всички кумулативни предпоставки на обвиняемия да бъде наложена най-тежката мярка. От събраните до момента писмени и гласни доказателства се съдържат данни, че той е автор на деянието. Събрани са достатъчно доказателства, разпитани са множество свидетели. Прокурор Стратиева посочи, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление.

Защитникът на Петковски - адв. Васил Томов, каза за БТА, че ще обжалват наложената мярка "задържане под стража". "Смятам, че целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати и с налагане на по-лека, която ще гарантира участието на обвиняемия в наказателното производство, и в същото време ще му даде възможност да се грижи за близките и животните си, и няма да създава предпоставки за отприщване на стари негови заболявания", коментира адв. Томов.

 

