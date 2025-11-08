Съюзът на учените остава в базата си в Стария град на Пловдив

ВАС потвърди заповедта за изземането на имота, но областният управител Христина Янчева ще съдейства да останат

Съюзът на учените остава в ползваната от 2009 г. къщата в Стария град на Пловдив, въпреки че в края на октомври ВАС потвърди издадената през септември м. г. от областния управител проф. Христина Янчева за изземането на имота. Тогава това стана по искане на Министерството на културата. Учените реагираха, че в тази база се провеждат сериозни форуми, а и имат огромен и ценен архив.

"Срещнахме се с проф. Янчева и тя ни увери, че няма да предприема никакви действия за освобождаването на имота. Тя е човек от научните среди и добре разбира, че ние трябва да имаме къде да се събираме и да работим. В Пловдив има 6 университета и над 3000 учени", обясни пред "24 часа" проф. Йорданка Кузманова от инициативния комитет за спасяването на базата и бивш председател на Съвета на ректорите.

От съюза за внесли ново заявление в Министерството на културата имотът да им бъде предоставен за още 10 години и предстои среща във ведомството.