ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майка срещу машините" - с половин сърце Диана Хър...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21676385 www.24chasa.bg

Съюзът на учените остава в базата си в Стария град на Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

1556
Базата на Съюза на учените в Стария Пловдив Снимка: Никола Михайлов

ВАС потвърди заповедта за изземането на имота, но областният управител Христина Янчева ще съдейства да останат    

Съюзът на учените остава в ползваната от 2009 г. къщата в Стария град на Пловдив, въпреки че в края на октомври ВАС потвърди издадената през септември м. г. от областния управител проф. Христина Янчева за изземането на имота. Тогава това стана по искане на Министерството на културата. Учените реагираха, че в тази база се провеждат сериозни форуми, а и имат огромен и ценен архив.

"Срещнахме се с проф. Янчева и тя ни увери, че няма да предприема никакви действия за освобождаването на имота.  Тя е човек от научните среди и добре разбира, че ние трябва да имаме къде да се събираме и да работим. В Пловдив има 6 университета и над 3000 учени", обясни пред "24 часа" проф. Йорданка Кузманова от инициативния комитет за спасяването на базата и бивш председател на Съвета на ректорите. 

От съюза за внесли ново заявление в Министерството на културата имотът да им бъде предоставен за още 10 години и предстои среща във ведомството.                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Базата на Съюза на учените в Стария Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?