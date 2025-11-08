Вижте видеото, което показва изчезналата Стефани край хижа "Алеко"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В социалните мрежи се появи видео, което показва изчезналата Стефани край "Алеко".

Момичето бе последно видяно в 17:06 на 6 ноември близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. Любимите ѝ места в планината включват хижа и връх "Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник.

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче.

По-късно през деня екипите, които издирват изчезналата във Витоша Стефани откриха първа следа. Охранителни камери са я засякоха край хижа "Алеко".

Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочиха в тази част на планината.