Общински съветници навиха 1500 сарми на празника на Ген. Тошево

Дияна Райнова

Общинските съветници на Ген. Тошево навиваха сарми на празника на града днес - на Архангеловден, на седмото издание на кулминацията на празника - Фестивала на сармата и кюфтето.

На площада кулинарният спец Ути Бъчваров ги строи в „майстерсклас".Приготвени бяха 1500 сарми. На минали издания на фестивала помощници на Ути бяха доказани кулинарки от пенсионерските клубове. Каймата е дарение на фирма село Дъбовик. От общината са се погрижили отрано да купят зеле и да го приготвят, така че то вече е готово. Младежи-доброволци, ще раздаваха сармите на гостите. „Трябва да се уважава кухнята на отделните региони и да се пази. Така вече се утвърди регионалната традиция в Добрич – на празника на града, да готвим боб, а в Ген. Тошево да приготвяме кюфтена и сарми. На много места в страната съм приготвял сарми, но добруджанската има характерна особеност – тя е много голяма на фона на малките сармички, които се правят на други места", казаа Ути.

В програмата за празника в Историческия музей в Генерал Тошево се проведе среща с д-р Стефан Тодоров Тошев, внук на ген. Стефан Тошев. Беше представен реставрираният ръкопис на ген. Стефан Тошев – „Стефан Тошев генерал о.з. – Обичай отечеството – бъди готов за защита" – ценен документ, който носи духа и мъдростта на един истински български патриот и военен стратег. Той е дарение на общината от внука, дълги години се е съхранявал от дъщерята на генерала.

