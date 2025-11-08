ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майка срещу машините" - с половин сърце Диана Хър...

Лорер: Задкулисието се ражда там, където няма комуникация с хората

Даниел Лорер. Кадър NOVANEWS

Един от основателите на „Продължаваме промяната" и депутат от ПП-ДБ Даниел Лорер коментира казуса с бургаската рафинерия "Лукойл" в предаването "Оофанзива с Любо Отнянов" по NOVANEWS.

"Особен управител трябваше да бъде въведен много отдавна. Той въдворява българския държавен интерес в огромна компания, собственост на неприятелска страна. Промените сега добавят правомощия на особения управител и някои от тях са изключително тревожни. Основен проблем на управляващите е, че не си говорят с гражданите и обществото. Когато се заиграват с компания като "Лукойл" по този начин – това оставя у нас съмнението за задкулисието. Никой не обяснява какъв им е планът", отбеляза Лорер.

Според него задкулисието се ражда там, където няма комуникация с хората, а в нашия случай трябва да се гледа наличния опит в Европа. Той даде пример с Италия, където са успели да форсират през особен управител продажбата на активите на "Лукойл".

