Шефът на спасителите за кадрите със Стефани: Тя не бедства в планината, просто се движи, а ние я гоним (Видео)

"Момичето всъщност не бедства в планината, а просто се движи. В каква посока - очевидно е хаотична, защото е тръгнала от "Бояна" в посока "Княжево", "Владая", в един момент се оказва, че е минала някъде, за да отиде чак до "Алеко" на другия ден. Ние търсим някой, който си ходи в планината, а ние го гоним". Това коментира Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба, за кадрите от разпространеното видео с 20-годишната Стефани, която изчезна на Витоша, пред bTV.

По думите му младата жена просто не иска да бъде намерена.

В района е пуснат и дрон, който от птичи поглед да огледа района. Над 40 са спасителите от планинската служба, десетки доброволци и кучета, които и утре ще са на терен.

На помощ на Планинската спасителна служба и на полицията се притекоха десетки доброволци, които обхождат подстъпите на Витоша, за да търсят изчезналото момиче.

От рано сутринта екипите и спасителни кучета издирват Стефани, която в четвъртък на обед излиза от вкъщи и повече не се връща. Близо 9 часа по-късно майката ѝ подава сигнал в полицията.

За последно е видяна на 6 ноември около 17:00 часа в района на резиденция "Бояна". После следите ѝ се губят.

Днес десетки доброволци се включиха в издирването.

Камери са уловили част от стъпките на момчето. Видяна е по маршрута на "Витоша 100". Затова днес издирването се насочва и натам.

Тя е с дългото бяло яке, с което беше описана от майка ѝ

"Теренът до "Владая" е разпределен. Съзнавате, че има риск. Идеята е да не се търси по самата пътека, а леко встрани", коментира спасител.

Сред доброволците е и група планински бегачи. Семейството на момичето също са на терен. И молят за помощ.

Спасители, заедно с четири кучета участват в издирването на момичето, изчезнало в района на Витоша

"Познавам Стефи, майка ѝ. Приятелки сме. Още вчера обикаляме с кола, моля всички хора да си прегледат камерите, да видят около себе. Умолявам всички хора, които посещават днес планината, да проверят хижи, хралупи, заслони, просто да се огледат около себе си", коментира Мая, приятелка на семейството.

В момента се работи по всички версии, водеща няма. Но един важен детайл - момичето е излязло от вкъщи без телефон, без документи, и без пари.

След като стана тъмно спасителните екипи се събират, за да анализират ситуацията. Ще се направи карта с обходените вече райони, и ще наредят парчетата от пъзела.

Стефани Сурчева е 172 см с тъмни очи и черна къса. Носи дълго бяло яке, кафяв анцунг и туристически обувки.

Призивът е всеки, който всеки, който има някаква информация, незабавно да сигнализира Планинската спасителна служба и полицията.