Глобиха с 300 лв. пенсионер, надраскал с макетен нож 5 коли в Пловдив

Глоба от 300 лв. е наказанието на 70-годишен пловдивчанин, увредил с макетен нож лаковото покритие на 5 коли, паркирани на ул. "Македония" в кв. "Кючук Париж". Той ги надраскал демонстративно вечерта на 23 септември т. г.
След задържането му е обвинен в хулиганство и е признал вината си. До момента човекът не е осъждан, затова и е освободен от наказателна отговорност и санкциониран само финансово.
Одобреното от Районния съд в Пловдив споразумение предвижда той да плати и разноските по делото от 360 лв.