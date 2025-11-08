ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тираджия, издирван от германските власти за трафик...

Глобиха с 300 лв. пенсионер, надраскал с макетен нож 5 коли в Пловдив

Ваня Драганова

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

До момента не е осъждан, затова и е освободен от наказателна отговорност

Глоба от 300 лв.  е наказанието на 70-годишен пловдивчанин, увредил с макетен нож лаковото покритие на 5 коли, паркирани на ул. "Македония" в кв. "Кючук Париж". Той ги надраскал демонстративно вечерта на 23 септември т. г. 

След задържането му е обвинен в хулиганство и е признал вината си. До момента човекът не е осъждан, затова и е освободен от наказателна отговорност и санкциониран само финансово.

Одобреното от Районния съд в Пловдив споразумение предвижда той да плати и разноските по делото от 360 лв. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

