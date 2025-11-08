Глобиха с 300 лв. пенсионер, надраскал с макетен нож 5 коли в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До момента не е осъждан, затова и е освободен от наказателна отговорност

Глоба от 300 лв. е наказанието на 70-годишен пловдивчанин, увредил с макетен нож лаковото покритие на 5 коли, паркирани на ул. "Македония" в кв. "Кючук Париж". Той ги надраскал демонстративно вечерта на 23 септември т. г.

След задържането му е обвинен в хулиганство и е признал вината си. До момента човекът не е осъждан, затова и е освободен от наказателна отговорност и санкциониран само финансово.

Одобреното от Районния съд в Пловдив споразумение предвижда той да плати и разноските по делото от 360 лв.