Историята на Сметната палата оживява с 3D мапинг върху фасадата на регионалния исторически музей в София (видео)

Историята на Сметната палата на България оживява в неделя, на 9 ноември вечерта, чрез 3D мапинг спектакъл върху фасадата на Регионалния исторически музей – София.

Върху емблематичната сграда на Централната минерална баня – архитектурен паметник и символ на столицата – ще бъдат прожектирани светлини, дати и образи, които ще проследят развитието на Върховната сметна палата от нейното създаване до наши дни, съобщиха от палатата.

Динамичната триизмерна визуализация ще представи ключови моменти от миналото и настоящето на институцията, като ще направи и поглед към нейното бъдеще, в което изкуственият интелект заема място като съюзник на одитора в усилията му за по-ефективно управление на публичните средства.

3D мапинг продукцията е посветена на 145 години от създаването на Сметната палата на България и 30 години от нейното възстановяване.

Светлинната инсталация ще се излъчва от 17:00 до 22:00 часа на български и английски език и ще бъде достъпна за всички граждани и гости на София.