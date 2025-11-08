ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тираджия, издирван от германските власти за трафик...

Стефани сама е слязла от Витоша, добре е

Изчезналата на 6 ноември Стефани слезе сама от Витоша вечерта на 8 ноември. СНИМКА: Фейсбук/ПСС

Изчезналата преди два дни Стефани е слязла от Витоша преди около 19:30 часа в събота вечер, научи bTV от Планинската спасителна служба. Младата жена е добре, невредима. Придвижила се е обратно сама.

От пресцентъра на МВР също потвърдиха за медията, че е открита в района на Бистрица и Железница. Във видимо добро състояние е.

Момичето бе последно видяно в 17:06 на 6 ноември близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. Любимите ѝ места в планината включват хижа и връх "Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Тя нямаше в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник.

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче.

По-късно през деня екипите, които издирват изчезналата във Витоша Стефани откриха първа следа. Охранителни камери я засякоха край хижа "Алеко".

