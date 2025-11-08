ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържан за измами на възрастни жени от Асеновград бързо призна вината си

Ваня Драганова

[email protected]

Възрастни асеновградчанки станаха жертва на телефонна измама. СНИМКА: Архив

         

Завлякъл пенсионерки на 91 и 82 г. с общ 4100 лева и 500 долара

Един от четиримата задържани за телефонни измами в Асеновград, за които прокуратурата съобщи преди дни, вече е признал вината си и е договорил наказание с прокуратурата. Става дума за мъж на 33 години, завлякъл пенсионерки на 91 и 82 г. с общ 4100 лева и 500 долара. Той е изпълнявал ролята на муле, човекът, убедил двете жени да дадат пари, все още не е известен. 33-годишният взел от едната пострадала 2400 лв. на 20 октомври т. г., а от другата -   1700 лв. и 500 щатски долара два дни по-късно.

Бил задържан на 23 октомври и оттогава е в ареста. Договореното наказание е 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца.  Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград, а условие за това е парите да бъдат върнати. 

Още трима души бяха задържани за телефонни измами  Асеновград. Според прокуратурата те са извършени по схемите за лечение на близък, пострадал при пътнотранспортно произшествие, както и за участие в полицейска операция за задържане на телефонни измамници.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

