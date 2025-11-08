Изтеглиха 30 000 лв. от сметката на пенсионерка след измама с приложение за банкиране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

22-годишна жена е обвинена в измама за 30 000 лв. на 90-годишна пенсионерка в София, съобщи NOVA. Повдигнатото обвинение е за използване на платежен инструмент без знанието на собственика. Че от сметката ѝ е изчезнала голяма сума пари, пенсионерката разбира на 30 октомври.

Когато в банката правят проверка се оказва, че парите са прехвърлени през приложението за онлайн банкиране към друга сметка. След сигнал се намесва и полицията.

„Възрастната жена се сеща за нейна близка, която е на 22 години и ѝ помага за домакинството. Преди време пенсионерката се оплакала, че няма кой да се грижи за нея. И 22-годишната се възползва от това, стават близки", разказа Борислав Янкуловски директор „Противодействие на икономическата престъпност" в РУ, СДВР.

Момичето започва да ѝ купува храна, като печели и доверието ѝ. Тогава предлага на пенсионерката да поиска от банката да ѝ разкрие онлайн банкиране. Не след дълго парите започват да изчезват. Направени са точно 24 транзакции без титулярят да разбере.

„Започва да прехвърля парите на чужда сметка, където чисто физически с друга банкова карта изтегля въпросните суми", обясни още Янкуловски.

Според киберексперта Сашка Бончева не технологията, а човекът най-често се пропуква.

„Това е тъжен, но поучителен случай. Тук не става въпрос за някаква сложна кибер атака срещу технология, а за класическа злоупотреба с доверие", обясни тя.

От полицията признават - не са рядкост подобни измами, при които сами отваряме вратата към личните си данни.

„Хората никога не трябва да предоставят своите пин код, парола, лични данни и т.н.", призова Бончева.

Младата жена е направила признания и е върнала 11 000 лева. А прогнозата на част от киберекспретите е че след 1 януари, когато приемем еврото, все повече възрастни хора ще се обръщат към онлайн банкирането.