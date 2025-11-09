Жената на осъден в Париж за оскверняване на мемориала на Холокоста: Искали са да кажат стоп на войните

Жената на осъдения във Франция за оскверняване на мемориала на Холокоста Николай Иванов - Людмила Костадинова излезе с коментар по повод делото и Париж и присъдите на българите.

Преди дни четирима български граждани бяха осъдени на между 2 и 4 години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували "червени ръце" върху Мемориала на Холокоста през май 2024 г., на фона на подозрения за руска намеса. Парижкият наказателен съд постанови присъда от две години за Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като извършители, четири години за Николай Иванов и три години за Мирчо Ангелов, който е в бягство — последните двама се считат за „мозъците" на операцията.

Според Костадинова трима българи през май 2024 г. били "въоръжени с пацифизъм, смелост и червена боя" и обикаляли през нощта улиците на Париж, "за да кажат своето „СТОП", да кажат „спрете войните, спрете убийството на деца".

"Но вместо да бъдат чути — бяха заклеймени. Нарекоха ги антисемити, организирана престъпна група, заплаха за обществения ред. Никой не ги попита защо. Никой не изслуша техните думи, техните страхове, техните истини. Водени от миролюбие, човеколюбие и тревога за утрешния ден те отидоха в „дома" на войнолюбеца Макрон, за да изкажат своето несъгласие с разрастващия се конфликт в Украйна и безпрецедетното клане и геноцид в ивицата Газа. С апел към еврейската общност, да спре действията на обявения от ООН за военнопрестъпник Нетаняху, тъй като те самите са били потърпевши от ужаса от подобни зверства", пише в дълъг пост в профила си във фейсбук Костадинова.

Признава, че българите са поставили отпечатъците от червени ръце по мемориала, но това не било престъпление на омраза, не било атака срещу нечия болка и не било посегателство върху историческа памет.

"Преди броени дни Парижкият съд каза тежката си дума, а призракът на голямата геополитическа игра блесна зад ъгъла и стана явен за всички. Русофобската западна истерия взе своите жертви. Две от момчетата Г. Филипов и К. Милушев бяха осъдени на 2 год. затвор, М. Ангелов, който все още се издирва на 3 год., а квалифицираният от следствието като съучастник Н. Иванов на 4 год. Съдът трябва да носи справедливост, но в тази зала прозвуча обвинението на политиката, не на правото", допълва жената на Иванов.

Тя е била на делото в съдебната зала и лично чула решението на магистратите. Казва, че Николай Иванов

само е платил с банковата си карта хотела и билетите за връщане и през това време си е бил вкъщи в Благоевград. Твърди, че е осъден, защото е "роден в бившия СССР /на територията на днешна Украйна/ от смесен брак между българин и рускиня. Оказва се, че в очите на френските правораздаващи той е генетично виновен и...много удобен. Няма значение, че е живял в Русия само две години в най-ранното си детство. Абсурден правен парадокс... присъда по внушение, а не по закон. Не заради доказани действия, а заради предположения, двойно по-голяма присъда от фактическите извършители", възмущава се жената.

Според нея съдът решил по хипотезата, че "руснаците се опитват да дестабилизират френската държава и използва като проксита нашите момчета", което били "гръмки думи, сериозни обвинения, целящи да нагнетяват и ескалират омразата към вечния „враг" Русия".

Костадинова твърди, че разследването не е открило финансови отношения и каквито и да било контакти с Русия. Възмущава се, че по време на трите заседания на съда в три поредни дни, продължили по 7-8 часа не се появил представител на българската държава, който да ги защити.

Признава, че някои от четиримата имат татуировки, защото в "неосъзнатите си тинейджърски години са били увлечени от национализъм, но всички много добре знаем, че в България фашизъм няма, още по-малко антисемитизъм".