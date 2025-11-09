Денков: Самият бюджет има много нагли и небалансирани искания

"Много често има нагли действия. Самия бюджет има много нагли и небалансирани искания. Това, което стана с "Лукойл" 30-секундното рап изпълнение в енергийна комисия също е много нагло. Това, че 2 седмици искаме изслушване, че да разберем плановете на правителството. Всичко това показва е един нагъл натиск". Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ акад. Николай Денков, новият зам.-председател на ПП-ДБ.

Изцяло е вече подредена структурата. Имаше промени в устава, този процес завърши, нямаше нищо особено. Което е по важно според мен е, че утвърдихме работата на етичната комисия. Разбрахме се да има и обучение, за да няма изненадани.

Денков подчерта, че никой не е заинтересован да има криза с горивата в България.

"Това което видяхме е криене на информация. Това да влезе особен управител не е нещо, което ни притеснява. Ние се подготвяме за това от 2022 г. През 2023 г. решително възразих да се излиза от дерогацията за руски нефт за 3 дни, защото това значеше да сме напълно неподготвени за това, което можеше да се случи".

"В момента ни се предлага още от същото дайте да направим нещо форсмажорно. Но това не е толкова влизането на управителя. Това, което се променя, е искането този управител да може да прави каквото си иска със собствеността на рафинерията. При това, изрично е записано, че неговите решения не подлежат на съдебен и административен контрол. Това е буквално суспендиране на конституцията, суспендиране на доста от европейските регламенти. И това създава огромни рискове след това България да бъде осъдена.

По думите му от вчера важното е, че вече е изцяло подредена структурата и в устава, утвърдени са и правилата на етичната комисия.

„Вече е напълно ясно как ще работи – няма да има никакви сиви зони, в които да се чуди така или иначе как да реагира, ако някой отиде при него и почне да му предлага подкуп. Разбрахме се, че ще има обучение", обясни акад. Денков.