И днес няма да работи третата линия на метрото

И днес няма да се движи метрото по линия 3, която свързва кварталите "Хаджи Димитър" и "Горна баня".

Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на линията и необходимата актуализация на софтуера за контрол и управление. Между двата столични квартала е пусната временна автобусна линия, чиито спирки дублират входовете на метростанциите.

Автобусите вчера се движеха на интервал от около 6 минути, като първият и последният им курс съвпада с този на метрото.

Въпреки алтернативния транспорт, много хора предпочетоха да използват колите си, което предизвика задръствания. От Метрополитен обещават, че от утре метролиния 3 ще заработи по обичайния график.