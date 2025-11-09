Ученици показаха иновации, впечатлили света - умен бастун, роботи археолози и дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Роботи, изкуствен интелект и иновации събраха над 700 учители и ученици от цялата страна в София. Поводът беше конференцията „Умения за иновации в образованието", където децата показаха как ученето може да бъде игра и бъдеще, съобщава Нова.

Умен бастун, роботи археолози и дронове, които разпознават плевели — звучи като технологии от бъдещето, но всичко това е създадено от български ученици.

Шестокласници са програмирали автономни роботи, които изпълняват мисии – търсят съкровища и древни реликви. Те са доказателство, че ученето може да бъде забавно. Всичко са подготвили напълно сами. А конференцията е най-голямата сцена у нас, на която могат да представят проектите си.

Тийнейджъри са създали устройство, което се монтира на дрон и следи реколтата.

„Устройството е направено за големи полета, малки полета. Става и за големите фермери, за най-различни обстоятелства", споделят децата.

А дванайсетокласниците впечатлиха с бастун за незрящи, оборудван с изкуствен интелект – нещо, което не е правено у нас досега. Вдъхновението им идва от случай, показващ колко често институциите подценяват безопасността на хората с увреждания.

Вместо да чакат решения „отгоре", учениците решават сами да създадат технология, която да предотвратява инциденти. Иновативният бастун вибрира, свети в червено, а бъдещите им планове са и да проговори.

Така, с любопитство и въображение, децата превръщат технологиите в приключение – и доказват, че бъдещето вече е в техни ръце.

„Чрез играта учат изключително много неща, без изобщо да осъзнават, че учат. Защото те се забавляват по този начин. И чрез играта развиват най-различни умения, които използват за в бъдеще през целия си живот", разказва Никол Дачева от Център за творческо обучение.