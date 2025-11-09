Костадин Ангелов не изключи възможността БЕХ да купи "Лукойл". Това изказа като мнение той в предаването "Денят започва" по БНТ.

На въпрос дали БЕХ може да участва в покупката на рафинерията, Костадинов заяви, че нито една хипотеза не е невалидна. "Много е важно да видим кой каква цена ще предложи и тогава да разсъждаваме. Стъпка по стъпка правим политиката, стъпка по стъпка се вземат решенията", каза той.

"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември", заяви Костадин Ангелов.

Според Ангелов основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:

„Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел."

Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като „по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".

"Ако Радев наложи вето ще покаже, че работи за Русия. Това вето обаче, че бъде преодоляно за часове. Това, което е важно е, че "Лукойл" ще бъде оценен по пазарна стойност и ще бъде продадена на този, който даде най-добра цена. Парите ще отидат в банка, България е гарант, ще се пазят и ще бъдат дадени на собствениците, когато бъдат премахнати санкциите. Това е обсъдено вече с американската страна", каза Ангелов.