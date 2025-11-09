ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изберете друго място за разходка днес - в планинит...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21677862 www.24chasa.bg

500 лв. плаща 20-годишен асеновградчанин, заживял с непълнолетна булка

Никола Михайлов

[email protected]

1868
Районният съд в Асеновград.

Тийнейджърката има право да предяви граждански иск срещу него за причинените й неимуществени вреди

Глоба от 500 лв. трябва да плати 20-годишен мъж от Асеновград, заживял съпружески с непълнолетно момиче. 

Безработният мъж и тийнейджърката, която не била навършила 16 г., започнали да живеят заедно през януари. Нямали сключен брак. 

На младежа е било повдигнато обвинение и вчера се е признал за виновен пред Районния съд в Асеновград. Магистратите са одобрили споразумението му с прокуратурата, с което окончателно е бил освободен от наказателна отговорност и му е наложена глобата. 

Магистратите ще уведомят момичето за съдебното решение и ще го уведомят, че може да предяви граждански иск срещу приятеля си за претърпените неимуществени вреди.

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?