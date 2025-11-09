500 лв. плаща 20-годишен асеновградчанин, заживял с непълнолетна булка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тийнейджърката има право да предяви граждански иск срещу него за причинените й неимуществени вреди

Глоба от 500 лв. трябва да плати 20-годишен мъж от Асеновград, заживял съпружески с непълнолетно момиче.

Безработният мъж и тийнейджърката, която не била навършила 16 г., започнали да живеят заедно през януари. Нямали сключен брак.

На младежа е било повдигнато обвинение и вчера се е признал за виновен пред Районния съд в Асеновград. Магистратите са одобрили споразумението му с прокуратурата, с което окончателно е бил освободен от наказателна отговорност и му е наложена глобата.

Магистратите ще уведомят момичето за съдебното решение и ще го уведомят, че може да предяви граждански иск срещу приятеля си за претърпените неимуществени вреди.