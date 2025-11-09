ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два трамвая и бус се блъснаха пред Централна гара в София

През последните седмици и най имаше не един случай с дерайлирали трамваи. Този на кадъра е в столичния кв. "Бъкстон" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Два трамвая и бус се блъснаха пред Централна гара в София, стана ясно от публикации в социалните мрежи.

Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Мария Луиза". За него се разбра от "Фейсбук" страницата "Катастрофи в София". 

Според очевидци микробусът се е забил в единия от трамваите, които е дерайлирал. От кадрите в социалните мрежи се вижда, че на място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. От удара предната част на микробуса е напълно смачкана.

Според хора, които са били в района на катастрофата, полевият тест на шофьора на буса е показал наличието на алкохол.

Това е поредна катастрофа с дерайлирали трамваи в София. Голяма част от машините са много стари, проблеми има и с релсовия път.

