Историята на Сметната палата оживява в центъра на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Историята на Сметната палата на България ще оживее тази вечер (неделя, 9 ноември) върху фасадата на Регионалния исторически музей-София. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Върху сградата на Централната минерална баня - културна забележителност в историческия и съвременен център на столицата, ще препускат светлини, дати и образи, ще се разпадат и съграждат наново събития от най-далечната и по-близка история на Върховната сметна палата на България.

Динамичната 3D визуална проекция ще премине през настоящето на институцията и ще прекрачи в нейното бъдеще, където изкуственият интелект е помощник и съюзник на одитора в неговите професионални отговорности и мисия за постигане на по-добро управление на публичните средства.

3D мапинг продукцията е посветена на 145-годишнината от създаването на Сметната палата на България и 30 години от нейното възстановяване. Светлинната инсталация ще бъде излъчвана от 17 до 22 часа на български и английски език за гражданите и гостите на града.

По повод двете годишнини на следващия ден на 10 ноември 2025 г. ще се проведе международна конференция „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси".

На конференцията ще присъстват министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев, министри, председатели на Върховни одитни институции от Европа, ръководители на български държавни институции, на професионални организации и др.