България е сред рекордьорите в света по продължителност на майчинството

България е сред рекордьорите по продължителност на отпуска за отглеждане на дете в световен мащаб. В Европа има и други страни с три години майчинство като Унгария и Чехия например, но в повечето държави периода, в който майката остава у дома след раждането на детето е в пъти по-кратък, съобщава NOVA.

През първата година у нас майката получава 90% от заплатата, върху която е плащала осигуровки. Максималния осигурителен праг обаче поставя граница, така че не може да вземе повече от 3375 лева. През втората година сумата е фиксирана - 780 лева, като планът е догодина да стане 900. Ако избере да гледа детето си и през третата година, майката няма да получава майчински, но пък позицията ѝ в службата се пази.

В Германия има няколко различни варианта, измежду които родителите могат да избират колко време да останат да си гледат децата. Там майчинството на практика е и бащинство.

То е 14 месеца, ако с гледането на детето са ангажирани. Ако е само единият родител, платени са 12 месеца и той получава получава 65% от заплата, като тя е от 300 до 1800 евро, полага се и неплатен отпуск. Основният вариант е с продължителност 14 месеца, но при него и двамата родители участват в грижите за детето. Ако само единият поеме гледането на бебето, може да получава обезщетение 12 месеца. Основното родителско обезщетение е 65% от дохода преди раждането, но най-малко 300 евро на месец, а максималния праг е 1800 евро.

Ако майката или бащата, или пък и двамата, се върнат да работят на непълен работен ден, то срокът на майчинството може да достигне 36 месеца. Реално обаче общата сумата, която ще получат, ще е същата като при основния модел - разпределена на по-малки плащания.

А ако може да си позволи да не получава никакви пари, то майката или бащата могат да останат вкъщи до 3-ата година на детето.

Във Франция за първо и второ дете майчинството е 16 седмици, като тук се включват и 6 седмици преди раждането. Реално майката трябва да се върне на работа когато бебето е на 10 седмици. За трето дете срокът на майчинство е малко по-дълъг. За този период максималната сума, която може да се получава е 665 евро на седмица, както също е обвързана с дохода преди раждането. След този срок майките имат право на неплатен отпуск – той е различен за различните компании.

Големият проблем е как да намерят място на 10-месечно бебе в яслите, които приемат пеленачета. Ан Рокет е майка на 3 деца и избира да спре да работи, за да се посвети на майчинството

Макар Великобритания да се нарежда сред държавите с по-продължително майчинство, в момента се обсъжда как обезщетенията на родителите да бъдат увеличени.

Платеното майчинството там е 52 седмици, като само в първите 6 се получава 90% от заплатата, на която майките са се осигурявали. През останалите седмици максимумът е 187 паунда на седмица. Хиляди са подписали петиция към правителството с настояване за увеличение на тези средства, тъй като сметките показват, че на час майките получават под минималната надница за работник.

Заради ниското обезщетение след първите седмици, майките се принуждават бързо да се трудят дистанционно от вкъщи. Британското правителство обаче не е склонно да увеличава размера на майчинството, нито неговата продължителност, тъй като смята, че прекаленото заседяване на жените у дома ги лишава от кариерно развитие.

Властите предпочитат да инвестират в изграждането на ясли, тъй като в момента голяма част от новородените успяват да се класират за безплатна детска градина чак след 3 годишна възраст.